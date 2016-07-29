Alanyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Alanyaspor, Topuk Yaylası'ndaki hazırlıklarına günde çift antrenmanla Teknik Direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde devam etti. Turuncu-yeşilli takım sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması yaptı. Akşam antrenmanında ise dayanıklılık içeren topla çalışmalar yapıldı. Yeni transferler Birol Parlak ve Berkan Emir akşam antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.