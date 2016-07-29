Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri Alanyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
29.07.2016 - 21:42 |

Alanyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdürdü.

Alanyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
ABONE OL

Alanyaspor, Topuk Yaylası'ndaki hazırlıklarına günde çift antrenmanla Teknik Direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde devam etti. Turuncu-yeşilli takım sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması yaptı. Akşam antrenmanında ise dayanıklılık içeren topla çalışmalar yapıldı. Yeni transferler Birol Parlak ve Berkan Emir akşam antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber