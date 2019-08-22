Alanyaspor, Dala ile anlaştı! Fesih bedeli 60 milyon euro...

Portekiz basınında yer alan habere göre; Alanyaspor, 23 yaşındaki Angolalı oyuncu Gelson Dala'yı kadrosuna katmak üzere.

Sözleşme fesih bedeli 60 milyon euro...

Haberin detayında ise Akdeniz ekibinin Dala'yı 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edeceği yazıldı.

Portekiz Ligi ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gelson Dala'nın sözleşme fesih bedeli ise 60 milyon euro...

23 yaşındaki oyuncu geçen sezon çıktığı 26 karşılaşmada 7 gol, 8 asist ile sezonu tamamlamıştı.