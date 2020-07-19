Alanyaspor - Denizlispor: 1-0

Süper Lig'in 33. haftasında küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor mücadeleyi 1-0 kazandı.

Alanyaspor'un tek golü 90+5. dakikada Onur Bulut attı.

Bu sonuçla 54 puanla 6. sırada yer aldı. Denizlispor ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Denizlispor'da sağ kanattan Zeki Yavru'nun içeriye gönderdiği topu Recep Niyaz gelişine kaleye yolladı. Bu futbolcunun köşeye giden sert şutunda kaleci Marafona güçlükle topu kornere çeldi.

17. dakikada Alanyasporlu futbolcu Bakasetas'ın uzun topuna Cisse hareketlendi. Denizlispor kalecisi Hüseyin Altıntaş ceza sahası dışına çıkarak topa müdahale etmek istedi ancak Cisse'nin dokunduğu top auta çıktı.

20. dakikada gelişen Denizlispor atağında sol kanattan Bergdich topu ceza sahasına ortaladı. Rodallega'nın vuruşunda top yerden sekerek üst direğin yakınından dışarı çıktı.

58. dakikada Alanyaspor'dan Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Musa Çağıran topa kafayla vurdu. Kaleci Hüseyin Altıntaş topu kontrol etti.

76. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas, rakip oyuncuyu geçtikten sonra ceza sahası yayı içine pası çıkardı. Junior Fernandes plase bir vuruşla kaleye göndermek istedi ancak topu kaleci Hüseyin Altıntaş rahatlıkla kontrol etti.

90 1. dakikada Denizlispor'un sağdan geliştirdiği atakta, ceza sahası yayına gelen topla buluşan Özgür Çek'in gönderdiği pasta Mbamba kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı kaleye vurdu. Top kaleci Marafona'nın kontrolünde dışarı çıktı.

90 5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Alanyaspor'un sağdan geliştirdiği atakta ceza sahası yayında topla buluşan Junior Fernandes, Onur Bulut'a pas verdi. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Emircan Altıntaş (Dk. 67 Junior Fernandes), Siopis, Musa Çağıran (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Efecan Karaca (Dk. 85 Onur Bulut), Bakasetas, Cisse

Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sacko, Recep Niyaz (Dk. 85 Özgür Çek), Murawski, Sackey (Dk. 65 Mbamba), Aissati, Rodallega (Dk. 75 Estupinan)

Gol: 90 5 Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Caulker (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90 3 Estupinan (Yukatel Denzilispor)

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