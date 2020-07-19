Alanyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta ne zaman hangi kanalda?
Süper Lig'in 33. haftasında küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
Süper Lig'in 33. haftasında küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor deplasmanda Avrupa iddiasını sürdüren Alanyaspor'a konuk oluyor. Erol Bulut'un ekibi, evinde 3 puana uzanıp Avrupa şansını son haftaya taşımanın peşinde olacak. Süper Lig'de koronavirüs salgını arasından sonra 5 maçlık galibiyet özlemine geçen hafta şampiyonluk adayı Trabzonspor'u yenerek son veren Yukatel Denizlispor ise Alanyaspor deplasmanına kümede kalışını matematiksel olarak ilan etme umuduyla çıkacak.
Alanyaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bahçeşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı 90 dakika beIN Connect'ten naklen izlenebilecek.
Alanyaspor - Denizlispor muhtemel 11'ler:
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N’Sakala, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sackey, Murawski, Sacko, Recep, Aissati, Rodallega
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