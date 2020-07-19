Alanyaspor - Denizlispor maçı saat kaçta ne zaman hangi kanalda?

Süper Lig'in 33. haftasında küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor deplasmanda Avrupa iddiasını sürdüren Alanyaspor'a konuk oluyor. Erol Bulut'un ekibi, evinde 3 puana uzanıp Avrupa şansını son haftaya taşımanın peşinde olacak. Süper Lig'de koronavirüs salgını arasından sonra 5 maçlık galibiyet özlemine geçen hafta şampiyonluk adayı Trabzonspor'u yenerek son veren Yukatel Denizlispor ise Alanyaspor deplasmanına kümede kalışını matematiksel olarak ilan etme umuduyla çıkacak.

Alanyaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı 90 dakika beIN Connect'ten naklen izlenebilecek.

Alanyaspor - Denizlispor muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N’Sakala, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sackey, Murawski, Sacko, Recep, Aissati, Rodallega

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