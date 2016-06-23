Alanyaspor, Erhan Kartal'ı transfer etti

Turuncu-yeşilli kulüple 2 yıllık anlaşma yapan Erhan, resmi sözleşmeye Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza attı.

İmza törenine Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Gömeç, Ahmet Paşaoğlu ve Metin Fahri Özçelik katıldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, transfer komitesinin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

Daha önce Ukrayna Premier Lig takımlarından Metalist Kharkiv takımından sol bek oyuncusu Oleksandr Kaplienko ile Samsunspor’dan orta saha oyuncusu Taha Yalçıner'i kadroya dahil ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Son olarak Kasımpaşa'dan sağ bek Erhan Kartal'ı renklerimize bağladık. Kendisinin başarılı olacağına inanıyorum. Alanyaspor'a hayırlı ve uğurlu olsun. Kendisine de 'hoşgeldin' diyoruz. Erhan'ın talibi çoktu ancak Alanyaspor'u tercih etti. Yeni sezonda kazasız belasız müsabakalar oynamasını temenni ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Erhan Kartal ise "Transferde emeği geçen Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Alanyaspor'a transfer olduğum için çok mutluyum. Hedefleri olan bir futbolcuyum. Bu hedeflerime de Alanyaspor'un hedefleri doğrultusunda ulaşmak istiyorum. Bu forma için elimden ne geliyorsa yapmaya geldim. Var gücümle Alanyaspor için çalışacağım. Devamlı başkanımızla temas halindeydik. Bu sırada bazı haberler çıktı. Ancak önemli olan Alanyaspor ile anlaşmış olmam. Her iki tarafa da hayırlı olsun" diye konuştu.

Daha önce Denizlispor ve Kasımpaşa’da forma giyen Erhan Kartal, geçen sezon ligin ikinci yarısında Şanlıurfaspor’da kiralık olarak forma giymişti.