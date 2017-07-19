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19.07.2017 - 15:43 |

Alanyaspor, Fransız kaleyi Remy Riou'yu transfer etti

Aytemiz Alanyaspor, Fransa'nın Nantes takımından kaleci Remy Riou'yu transfer etti. 29 yaşındaki file bekçisi, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına turuncu yeşilli yapan sözleşmeyi imzaladı.

Alanyaspor, Fransız kaleyi Remy Riou'yu transfer etti
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Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, iyi bir kaleci aldıklarını söyledi. Riou'nun takıma katkı sağlayacağına inandığını belirten Çavuşoğlu, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Kalemizde eksikliğimiz vardı. Remy ile de bir süredir transfer görüşmesi yapıyorduk. Kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladık. İyi bir kaleci aldığımızı düşünüyorum. Alanyaspor'a çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Kendisine de başarılar diliyorum" dedi.

Remy Riou ise, "Transfer sürecim uzun sürdü ama sonunda burada olduğum için mutluyum. Artık yeni bir takımdayım ve yeni hedeflerim var. Bu sezon takım arkadaşlarımla birlikte ligi en üst seviyede tamamlamayı amaçlıyorum. Süper Lig'i bildiğimi söyleyemem. Çünkü ben herzaman öncelikle kendi performansıma odaklanan bir futbolcuyum. Sadece Fransız takımlarıyla Avrupa maçları oynayan Beşiktaş'ı biliyorum. Dediğim gibi ben başka takım başka oyuncu değil, öncelikle kendi takımım ve kendi performansıma odaklanıyorum" diye konuştur.

Geçen sezon Fransa Lig 1'de 23 maçta forma giyen Remy Riou daha önce Lorient, Lyon, Auxerre, Toulouse ve Nantes takımlarında forma giydi. Remy, kariyerinde henüz hiç kırmızı kart görmedi. (Ajansspor)

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