Alanyaspor-Galatasaray (CANLI)

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor... Zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 1-0 (İLK YARI SONA ERDİ)

GOL: 20' Bakasetas

İLK 11'LER:

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Tzavellas, Caulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse

GALATASARAY: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Lemina, Taylan, Jimmy Durmaz, Sekidika, Belhanda, Onyekuru

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI))

18. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Jimmy Durmaz, içeriye doğru hareketlendi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

20. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Onur Bulut'un sağdan kullandığı kornerde, Belhanda'nın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza sahası önünde Bakasetas'ın şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

45. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında Onyekuru top ile Alanyaspor ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çıkardığı ortaya Belhanda'nın kafa vuruşu istediği gibi olmadı ve meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.