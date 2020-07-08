08.07.2020 - 18:34 |
Alanyaspor-Galatasaray (CANLI)
Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk şansını kaybeden Galatasaray, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...
Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk şansını kaybeden Galatasaray, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'a konuk oluyor.
İLK 11'LER:
Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Salih, Onur, Efecan, Bakasetas, Cisse
Galatasaray : Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Adem