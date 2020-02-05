Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı bahisle Misli.com'da

Bu istatistiklere dikkat!

İki takımın son 5 mücadelesine bakıldığında Galatasaray 4 kez galip 1 maçın da berabere sonuçlandığını görüyoruz.

Galatasaray’ın son 5 maçından 4’ünde 2,5 üst ve karşılıklı goller oldu.

Alanyaspor’un son 5 mücadelesi 2,5 Üst bitti.

Öne çıkan bahisler

Misli.com üyelerinden bu maçı kuponlarına Galatasaray kazanır, yönünde tercih yapanların oranı %23. Gol bahislerinde Karşılıklı Gol Var tercihleyenlerin de %22 ile oranı çok yakın…

Ali Naci Küçük’ün yorumu

Ligin en iyi ve istikrarlı oyununu sergileyen Alanyaspor sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Hemen belirtelim kupa mücadelesi olsa da Galatasaray sahaya as kadrosu ile çıkacak. Fatih Terim hem maçın önemi hem de zorluk derecesi nedeniyle bu 90 dakikada kalede Muslera’ya görev verecek. Alanyaspor 3.bölgede etkili olan ve gol bulmakta sıkıntı çekmeyen bir takım. Galatasaray’ın da etkili oyuncuları ile çıkacağını dikkate alırsak tercihimi iki takımında skor üretmesinden yana kullanacağım.