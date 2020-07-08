08.07.2020 - 18:34 |
Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Alanya GS hangi kanalda canlı izlenecek? İlk 11'ler...
Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk şansını kaybeden Galatasaray, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Alanyaspor'a konuk oluyor. Avrupa kupalarına katılma yolunda oldukça önemli olan zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik...
Alanyaspor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en merakla beklenen karşılaşmaları arasında yer alan maçın saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerini haberimizin içinde bulabilirsiniz...
ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
İLK 11'LER:
Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Kaan, Tzavellas, Caulker, Salih Uçan, Junior Fernandes, Ceyhun, Efecan, Cisse, Bakasetas.
Galatasaray : Okan, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Ömer, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Adem