Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Alanya GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ilk 11'ler
05.02.2020 - 19:23 |

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Alanya GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ilk 11'ler

Alanyaspor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı eleyerek bir üst tura yükselen Alanyaspor, çeyrek final ilk maçında sahasında kupanın favorilerinden Galatasaray'ı konuk ediyor. Peki merakla beklenen Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merakla beklenen mücadelenin ilk 11'leri ve kadroları...

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Alanya GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ilk 11'ler

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor... Zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

İLK 11'LER:

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Tzavellas, Caulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse

GALATASARAY: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Lemina, Taylan, Jimmy Durmaz, Sekidika, Belhanda, Onyekuru

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak ve ASpor'dan canlı yayınlanacak.

CİMBOM İYİ SONUÇ ALMAK İSTİYOR

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

 

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta Alanya GS maçı hangi kanalda yayınlanacak İşte ilk 11ler

Joao Pereira Obi Mikel'i pişman etti!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Guilherme Sitya, takımının oyunundan memnun

Guilherme Sitya, takımının oyunundan memnun

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsmail Kartal: Göztepe deplasmanından puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyoruz

İsmail Kartal: Göztepe deplasmanından puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyoruz

Ersun Yanal: Böyle bir acı yaşamışken futbolu konuşmak istemiyoruz

Ersun Yanal: Böyle bir acı yaşamışken futbolu konuşmak istemiyoruz

Sıradaki Haber