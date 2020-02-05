Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Alanya GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ilk 11'ler

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor... Zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

İLK 11'LER:

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Tzavellas, Caulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse

GALATASARAY: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Lemina, Taylan, Jimmy Durmaz, Sekidika, Belhanda, Onyekuru

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Alanyaspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak ve ASpor'dan canlı yayınlanacak.



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Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.