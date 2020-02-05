Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Alanya GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ilk 11'ler
Alanyaspor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı eleyerek bir üst tura yükselen Alanyaspor, çeyrek final ilk maçında sahasında kupanın favorilerinden Galatasaray'ı konuk ediyor. Peki merakla beklenen Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merakla beklenen mücadelenin ilk 11'leri ve kadroları...
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor... Zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
İLK 11'LER:
ALANYASPOR: Marafona, Onur, Tzavellas, Caulker, Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Bammou, Cisse
GALATASARAY: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Lemina, Taylan, Jimmy Durmaz, Sekidika, Belhanda, Onyekuru
ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Alanyaspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak ve ASpor'dan canlı yayınlanacak.
CİMBOM İYİ SONUÇ ALMAK İSTİYOR
Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği organizasyonda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Marcelo Saracchi ve Florin Andone maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.