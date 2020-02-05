Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Alnyaspor kendi evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Aslan zorlu deplasmandan güzel bir skorla ayrılıp ikinci maça rahat çıkma peşinde... Alanyaspor ise saha avantajını kullanarak rakibini kupadan saf dışı bırakma planı içerisinde...

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşaö saat 20.30'da Alanya Oba Stadı'nda oynanacak. Mücadele aspor kanalından canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER:

Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Salih, Siopis, Campos, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Ahmet, Linnes, Lemina, Taylan, Sekidika, Belhanda, Onyekuru, Adem

RÖVANŞI 12 ŞUBAT’TA

Galatasaray’da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi forma giyemeyecek. Ayrıca Emre Akbaba’nın dinlendirilmesi, ligde sarı kart cezalısı olan Belhanda’nın ilk 11’de yer alması bekleniyor. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 12 Şubat’ta Türk Telekom Stadı’nda oynanacak.

FLORİN ANDONE KADROYA DÖNDÜ

Sakatlık sonrası takımla çalışmalara katılan bir diğer isim Florin Andone’den de müjdeli haber geldi. Rumen forvet, Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edildi. Kuvvet çalışmalarına devam eden 26 yaşındaki futbolcunun yavaş yavaş süre alacağı ve birkaç hafta içerisinde tamamen ilk 11’de oynayacak hale geleceği belirtiliyor.