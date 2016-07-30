Alanyaspor güç idmanı yaptı

Alanyaspor, Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kamp çalışmalarını bu sabah yapılan antrenmanla devam ettirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kampa çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 'güç antrenmanı olarak adlandırılan güç, çeviklik ve çabukluk içeren istasyon çalışmasına geçildi. Kaleciler ise kaleci antrenörü Erdoğan Özdoğan gözetiminde dayanıklılık ve kuvvet içerikli istasyon çalışması yaptı.

Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı. Günün ilk antrenmanı esneme hareketleriyle sona erdi. Turuncu yeşilliler çalışmalarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.