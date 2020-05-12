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12.05.2020 - 14:32 | | Erdal Anak ANTALYA (İHA) -

Alanyaspor, günün ilk antrenmanını tamamladı

Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına bu sabah iki grup halinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Alanyaspor, günün ilk antrenmanını tamamladı
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Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde saat 9.30 ve 10.30’da başlayan antrenmanlara futbolcular kondisyon koşularıyla başladı.

Turuncu-yeşilliler, idmanı dar alanda çift kale maçlar yaparak tamamladı. Alanyaspor çalışmalarını saat 17.00 ve 18.00’de iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Alanyaspor, günün ilk antrenmanını tamamladı

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