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11.01.2021 - 17:01 |

Alanyaspor ile Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. İşte mücadele öncesi merak edilen soruların cevapları...

Alanyaspor ile Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Akdeniz ekibi ligde yaptığı 17 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ile 5 yenilgi yaşadı ve 30 puan topladı. İstanbul ekibi ise 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 19 puan aldı.

Alanyaspor ile Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? Ne zaman?
Alanyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşma 11 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği maç, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak..

Muhtemel 11'ler
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Bakasetas, Babacar, Bareiro

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Ahmet Oğuz, Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Alan, Anıl Koç, Hodzic

Alanyaspor ile Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda

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