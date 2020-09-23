Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri Alanyaspor, ilk kez Avrupa'da tur peşinde
23.09.2020 - 11:29 | | ANTALYA (AA)

Alanyaspor, ilk kez Avrupa'da tur peşinde

Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Norveç'in Rosenborg takımına konuk olacak.

Alanyaspor, ilk kez Avrupa'da tur peşinde
ABONE OL

Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, TRTSpor'dan yayınlanacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 5. bitiren Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkını kazandı. Karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Estonyalı Silver Koiv ve Sten Klaasen üstlenecek. 

Müsabakanın dördüncü hakemi ise aynı ülkeden Joonas Jaanovits olacak.

Kazanan taraf tur atlayacak

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.

Turu geçerse muhtemel rakipler

 

Turuncu-yeşilli ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Slovenya'nın Mura takımıyla Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak. Alanyaspor, bu karşılaşmaya sahasında çıkacak.

Sezona iyi başladı

 

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna iyi başlangıç yaptı. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın öğrencileri, bu sezon ilk 2 maçını da gol yemeden 2-0'lık skorlarla kazandı. Akdeniz temsilcisi, ilk hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda, ikinci hafta ise Hes Kablo Kayserispor'u iç sahada yendi. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefleyen Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynayacağı maça moralli çıkmak istiyor.

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Norveç ekibi Rosenborg'la karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, bu organizasyonda yer alacak 28. Türk takımı olacak.  Futbolda 1955 yılından itibaren Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenen ve 1971-1972 sezonunda UEFA Kupası adını alan organizasyon, 2009'dan itibaren de UEFA Avrupa Ligi olarak gerçekleştiriliyor.

Bu sezon Demir Grup Sivasspor'un doğrudan grup aşamasında yer alacağı organizasyonda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine veda eden Beşiktaş'ın yanı sıra Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray, gruplara kalmak için mücadele edecek.

Alanyaspor, 28. Türk ekibi

Bu ekiplerden Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon ilk defa Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak 28. Türk ekibi olacak Alanyaspor, 3. eleme turunda yarın Norveç'te Rosenborg'a konuk olacak.

Türk takımlarından 567 karşılaşma

 

Organizasyonda, sezon bazında 24 sezonla Fenerbahçe, maç sayısında ise 120 karşılaşmayla Beşiktaş, en fazla ligde yer alan ekipler oldu. Türk ekipleri, 567 maça çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde 218 galibiyet, 138 beraberlik ve 211 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 768 gol atan Türk temsilcileri, kalelerinde 774 gol gördü.

En fazla galibiyet Beşiktaş'tan

 

UEFA Avrupa Ligi'nde 120 maça çıkan Beşiktaş, bu yıl 20. kez yer alacağı organizasyonda Türk ekipleri içinde 53 galibiyetle en fazla galibiyet alan ekip konumunda bulunuyor.

Alanyaspor, ilk kez Avrupada tur peşinde

    Evde spor aşkı; genç kadının canını yaktı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Altınordu, Berke Kılıç'la profesyonel sözleşme imzaladı
      Altınordu, Berke Kılıç'la profesyonel sözleşme imzaladı
    2. Seyircisiz maçta meşaleden ceza yediler!
      Seyircisiz maçta meşaleden ceza yediler!
    3. Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 80. sınavında
      Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 80. sınavında
    4. Sumudica: Takımımda sadece 16 oyuncu var ve acilen transfer istiyorum
      Sumudica: Takımımda sadece 16 oyuncu var ve acilen transfer istiyorum
    5. Beşiktaş'ın konuğu Rio Ave
      Beşiktaş'ın konuğu Rio Ave



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Vitor Hugo bombası

    Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Vitor Hugo bombası

    Galatasaray. Hajduk Split önünde tur arıyor

    Galatasaray. Hajduk Split önünde tur arıyor

    Jose Sosa'da kırık şüphesi! Galatasaray maçında...

    Jose Sosa'da kırık şüphesi! Galatasaray maçında...

    Son dakika | Cavani'nin istediği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe...

    Son dakika | Cavani'nin istediği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe...

    Sıradaki Haber