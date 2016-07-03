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03.07.2016 - 16:01 | | İHA

Alanyaspor, İspanyol stoper Carlos Garcia Badias'ı transfer etti

Alanyaspor, son olarak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında forma giyen 32 yaşındaki İspanyol stoper Carlos Garcia Badiastransfer etti. Akdeniz temsilcisi İspanyol oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor, İspanyol stoper Carlos Garcia Badias'ı transfer etti
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Son olarak Maccabi Tel Aviv'den İspanya vatandaşı stoper Carlos García Badias ile anlaştıklarını belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Camia olarak kendisinden beklentimiz çok yüksek. Bunu kendisi de biliyor. Alanyaspor'u tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Hem Alanyasporumuza, hem de Carlos'a hayırlı olsun. Başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

“Alanyaspor’u kendim istedim”

Alanyaspor’u kendisinin çok istediğini ifade eden 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Carlos Garcia Badias, “Çok çalışacağız ve sezonu iyi bir yerde bitireceğiz. Öncelikle hedefimiz oynayacağımız ilk maçımızı kazanmak. Daha sonraki hedefimiz bir sonraki maçı kazanmak. Burada olduğum için çok mutluyum. Başkan, yöneticilerime ve transferimin gerçekleşmesinde emeği geçen menajerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Carlos Garcia Badias daha önce Espanyol, Almeria, Poli Ejido ve Real Betis takımlarında da forma giydi.

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