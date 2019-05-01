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01.05.2019 - 23:21 | | İHA

Alanyaspor, Josef Sural'lı tişört hazırlattı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi ısınmak için sahaya Josef Sural'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıkacak.

Alanyaspor, Josef Sural'lı tişört hazırlattı
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Aytemiz Alanyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden Çek oyuncu Josef Sural'ı Atiker Konyaspor maçında anacak.

Akdeniz ekibinin oyuncuları mücadele öncesi ısınmak için sahaya çıktıklarında Sural'ın fotoğrafının yer aldığı 90 numaralı siyah tişörtleri giyecek.

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