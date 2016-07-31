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31.07.2016 - 20:57 |

Alanyaspor kamp çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını sürdürdü.

Alanyaspor kamp çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü
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Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Düzce Topuk Yaylası’ndaki kamp çalışlarına sabah salonda kuvvet, akşam taktik çalışmasıyla devam etti. Bu akşam yapılan antrenman, futbolcuların bilinç ve konsantrasyonlarını geliştirmek amacıyla zihinsel çalışmalarla başladı. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar gözetiminde yapılan antrenman, koordinasyon hareketleriyle devam etti. Turuncu-yeşilliler daha sonra taktik çalışması yaptı. Antrenman yenileme koşusu ve esneme hareketleriyle sona erdi.

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