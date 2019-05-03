Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Alanyaspor, Katar ekibi Al Duhail ile işbirliği anlaşması imzaladı
03.05.2019 - 12:47 |

Alanyaspor, Katar ekibi Al Duhail ile işbirliği anlaşması imzaladı

Katar ekibi Al Duhail ile Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor iş birliği anlaşması imzaladı.

Alanyaspor, Katar ekibi Al Duhail ile işbirliği anlaşması imzaladı
ABONE OL

Aytemiz Alanyaspor'u temsilen Katar’a giden kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun oğlu Emirhan Çavuşoğlu ile beraberindeki heyet, Al Duhail Başkanı Khalifa Khamis Al Sulaiti ile bir araya geldi. Emir Cup çeyrek finalinde Al Duhail'in Al Shahania ile oynadığı karşılaşmayı izleyen Çavuşoğlu ve Sulaiti, daha sonra işbirliği anlaşmasına imza attı. Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde her iki kulüp adına önemli çalışmalar yapılacağını belirterek, anlaşmanın detaylarını daha sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.
Al Sulaiti, anlaşmanın ardından kulübün internet sitesine şu açıklamalarda bulundu:
"Bu, kulübün dost ülkelere açık olabilmesi adına önemli bir adım. Al Duhail kulübü olarak biz, bu anlaşmayı destekleyeceğiz. Teknik ve idari deneyimleri paylaşmak, hazırlık kamplarına ev sahipliği yapmak gibi konularda her iki takım için gereken faydaları elde etmeye çalışacağız. Anlaşmanın tüm iyi sonuçları önümüzdeki birkaç gün içinde ortaya çıkacak.”

    Mustafa Cengiz: "Mücadeleyi her şartta yürütürüz"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Coşkun Demirbakan: "Eze, bütün takımın kaderiyle oynadı"
      Coşkun Demirbakan: "Eze, bütün takımın kaderiyle oynadı"
    2. Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
      Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
    3. Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
      Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
    4. Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
      Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
    5. Hüseyin Eroğlu: "İyi vuruş yapabilsek 3 puanla dönebilirdik"
      Hüseyin Eroğlu: "İyi vuruş yapabilsek 3 puanla dönebilirdik"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dilaver Mutlu: "Gençlerimize süre vererek onları kazanmak istiyoruz"

    Dilaver Mutlu: "Gençlerimize süre vererek onları kazanmak istiyoruz"

    Serkan Özbalta: "Spor camiasının Keçiörengücü’nü alkışlayacağını düşünüyorum"

    Serkan Özbalta: "Spor camiasının Keçiörengücü’nü alkışlayacağını düşünüyorum"

    TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0

    TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0

    Fatih Terim: Zorlu geçen sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz

    Fatih Terim: Zorlu geçen sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz

    Sıradaki Haber