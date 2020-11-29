29.11.2020 - 12:52 |
Alanyaspor - Konyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde evinde İH Konyaspor'u konuk ediyor.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçın hakemliğini Bahattin Şimşek yapıyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar
Konyaspor: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Alper, Milosevic, Cikalleshi, Kravets