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29.11.2020 - 12:52 |

Alanyaspor - Konyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.

Alanyaspor - Konyaspor (CANLI)
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde evinde İH Konyaspor'u konuk ediyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçın hakemliğini Bahattin Şimşek yapıyor.

Alanyaspor - Konyaspor (CANLI)

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

Konyaspor: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Jevtovic, Alper, Milosevic, Cikalleshi, Kravets

 

Alanyaspor - Konyaspor (CANLI)

 

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