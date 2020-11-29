Alanyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor - Konyaspor maç kadrosu - muhtemel 11'ler

29 Kasım Pazar günü karşılıklı ter dökecek takımlardan olan Alanyaspor - Konyaspor için meraklı arayış başladı. Alanyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Alanyaspor - Konyaspor maç kadrosu - muhtemel 11'ler kimler?

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor - Konyaspor maçı bugün saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Bakasetas, Efecan, Davidson, Babacar.

Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Guilherme, Alper Uludağ, Abdülkerim Bardakçı, Jevtovic, Milosevic, Miya, Cikalleshi, Kravets.