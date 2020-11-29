29.11.2020 - 12:52 |
Alanyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor - Konyaspor maç kadrosu - muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor - Konyaspor maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar, karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda maç kadrosundaki isimlerin kimler olduğunu araştıranlar için de Alanyaspor - Konyaspor muhtemel 11'lerini haberimize ekledik. İşte Alanyaspor - Konyaspor maç saati, kanalı...
29 Kasım Pazar günü karşılıklı ter dökecek takımlardan olan Alanyaspor - Konyaspor için meraklı arayış başladı. Alanyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Alanyaspor - Konyaspor maç kadrosu - muhtemel 11'ler kimler?
ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Alanyaspor - Konyaspor maçı bugün saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Bakasetas, Efecan, Davidson, Babacar.
Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Guilherme, Alper Uludağ, Abdülkerim Bardakçı, Jevtovic, Milosevic, Miya, Cikalleshi, Kravets.