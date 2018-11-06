Alanyaspor, Mesut Bakkal'la yollarını ayırdı!

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi resmen sona erdi. Süper Lig'de üst üste 4 yenilgi alan Akdeniz temsilcisi, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Alanyaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Sayın Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı almıştır. Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve 2'nci Başkanımız Kamil Köseoğlu, sayın Mesut Bakkal'a plaket takdim ederek kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür edip, kariyerlerinde başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.