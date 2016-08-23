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23.08.2016 - 14:10 | | DHA

Alanyaspor salonda çalıştı

Alanyaspor, ligde cuma günü oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Alanyaspor salonda çalıştı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ikinci haftasında cuma günü Antalya Stadı'nda Antalyaspor ile karşılaşacak turuncu yeşilli takımda futbolcular sabah salonda antrenman yaptı. İki grup halinde gerçekleşen çalışma sahada sınma hareketleriyle başlayıp, salonda denge ve kuvvet çalışmalarıyla sona erdi. Alanyaspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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