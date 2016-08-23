Alanyaspor salonda çalıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ikinci haftasında cuma günü Antalya Stadı'nda Antalyaspor ile karşılaşacak turuncu yeşilli takımda futbolcular sabah salonda antrenman yaptı. İki grup halinde gerçekleşen çalışma sahada sınma hareketleriyle başlayıp, salonda denge ve kuvvet çalışmalarıyla sona erdi. Alanyaspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.