Alanyaspor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda ikinci etap kamp programını tamamlayan Alanyaspor, 3 günlük iznin ardından Alanya'da çalışmalara başladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde çalışan turuncu-yeşilli futbolcular, ısınma koşusunun ardından taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Kalpar, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Ligin ilk maçını geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş ile yapacaklarını hatırlatan Kalpar, "Fikstürümüz dezavantajlı olarak değerlendiriliyor ancak bize göre bu bir dezavantaj değil. Hatta ilk maçlarda yaşanabilecek uyum sıkıntısı nedeniyle avantaj olarak da değerlendirilebilir." diye konuştu.

Ligde ilk maçlarda alınacak puanların sonrası için büyük avantaj sağlayacağını ifade eden Kalpar, deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçından iyi bir neticeyle dönmek istediklerini dile getirdi. Beşiktaş'tan korkmadıklarını belirten Kalpar, "Süper Lig'e yeni çıkmış bir takımız. Bizler açısından kolay olmayacak. Biz iyi olduktan sonra her rakiple mücadele edebiliriz. Eksikliklerimiz var ama eksikliklerimizin arkasına da sığınmayız." ifadelerini kullandı.

Acil olarak forvet transfer etmek istediklerini kaydeden Kalpar, yıldız değil takıma yararlı futbolcu tercih ettiklerini vurguladı. Sol bek mevkisine de takviye düşündüklerini aktaran Kalpar, "Forvete iki oyuncu bile alabiliriz. Önemli olan gol atan oyuncuyu bulmak. Gol atmadan maç kazanılmıyor." şeklinde değerlendirme yaptı.

Öte yandan, teknik heyet ve futbolcular, 42 yaşına giren sportif direktör Taner Savut'a idman öncesi sürpriz kutlama yaptı. Üzerinde "İyi ki doğdun Taner hocam" yazan pastanın mumlarını üfleyen Savut'a, pastadan ilk dilimi takım kaptanı Haydar Yılmaz yedirdi.