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28.12.2017 - 14:24 | | İHA

Alanyaspor, Taner Savut ile yollarını ayırdı!

Aytemiz Alanyaspor, kulüpte sportif direktör olarak görev yapan Taner Savut ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

Alanyaspor, Taner Savut ile yollarını ayırdı!
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Aytemiz Alanyaspor, 4,5 yıldır sportif direktör olarak görev yapan Taner Savut ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. Konu hakkında açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Taner Savut camiamızın içerisinden yetişen bir isim. Futbolun içinde böyle ayrılıklar olabiliyor. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyor ve bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz” dedi.

Taner Savut ise, "Burası benim yuvam. Şartlar gereği görevimden ayrılıyorum. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerimize her zaman bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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