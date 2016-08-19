Alanyaspor tarihinin ilk Süper Lig maçı

1948 yılında kurulan turuncu-yeşilli ekip, 1. Lig'de 2015-2016 sezonu play-off'larında şampiyonluğa ulaşarak adını Süper Lig'e yazdırdı. Alanyaspor, ligin ilk maçında yarın deplasmanda son şampiyon Beşiktaş'a konuk olacak.



Teknik direktörü Hüseyin Kalpar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alanyaspor'un tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edeceğini hatırlatarak, yeni takım oldukları için de transferler yaptıklarını dile getirdi.



Yapılan transferlere rağmen forvet ve sol bek eksikliklerinin devam ettiğini belirten Kalpar, şöyle konuştu:

"Çok sayıda oyuncu aldık ama aşı bazen tutmayabiliyor. İstediğiniz randımanı kısa vadede alamayabiliyorsunuz. Bazı yeni transferler sadece 15-20 gündür bizimle beraberler ve çok uzaktan geliyorlar. Burayı, arkadaşlarını tanımaları gerekiyor. Yeni takım olmanın dezavantajı da var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama bunu bahane etmeden en iyi şekilde sahada olmamız gerekiyor. Koşan, mücadele eden, takım hüviyetinde olmamız lazım. Ne olursa olsun iyi takım olmak için iyi olmanın gereklerini sahaya yansıtmamız gerekir. Biz de bunu yapacağız ve gücümüz de var." - "Ligde kalmak için hedef koymak gerekiyor"

"Bu sezon ligde kalmak için hedef koymak gerekiyor. Haftalar ilerledikçe ve alınan puanlarla da hedeflerinizi değiştirebilirsiniz." diye konuşan Kalpar, futbolda oynanmadan, mücadele etmeden bir şeyin hak edilmediğini vurguladı.



Hüseyin Kalpar, ligdeki hiçbir maçın kolay olmayacağını bildiğini belirterek, yeni takım olmanın zorluklarını avantaja çevirmek için mücadele edeceklerini belirtti.



Taraftarların en büyük destekçileri olduğunu vurgulayan Kalpar, takıma moral veren, katkı sağlayan bir seyirci topluluğuna sahip olduklarını dile getirerek, "Taraftarın bize her maçta katkı sağlaması gerekiyor. Çünkü kendilerinin, kentin takımı. Bu katkı veren taraftarlarımız bizlere moral olarak da katkı sağlayacaktır. Kazanmamızda en büyük etken de bu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



- "Takım hüviyetinde olursak iyi bir neticeyle döneriz"

Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları ligin ilk karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Hüseyin Kalpar, ilk maçlarda alınan puanların daha sonraki haftalarda çok büyük bir avantaj getirebildiğini ifade etti.



Maça bunun bilinci içerisinde çıkacaklarını vurgulayan Kalpar, "Cumartesi günü oynayacağımız maç inşallah bizim lehimize geçer diye düşünüyorum. Ama kolay değil, zor bir maç. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Bir takım hüviyetinde olursak inanıyorum ki iyi bir neticeyle döneriz." diye konuştu.



Kalpar, Beşiktaş'a göre "kapalı kutu" olduklarına işaret ederek, kendi mücadelelerini ve oyunlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini kaydetti.



- 16 oyuncu geldi, 13 oyuncu gitti

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek Alanyaspor, sezon öncesi 16 oyuncuyla anlaşırken, kiralık oyuncularla birlikte 13 futbolcusuyla da yollarını ayırdı.



Akdeniz ekibi, Kayserispor'dan Birol Parlak ve Berkan Emir, Terek Grozny'den İsmail Aissati, Porto'dan Abdoulaye Ba, Sloven Liberec'ten Isaac Sackey, Bohemians'tan Zdenek Zlamal, Esteghlal'den Sajjad Shahbazzadeh, Wisla Krakow'dan Donald Guerrier, Maccabi Tel Aviv'den Carlos Garcia, Benfica'dan Daniel Candeias, Stal Dniprodzerzhynsk'tan Akeem Latifu, Kasımpaşa'dan Erhan Kartal, Samsunspor'dan Taha Yalçıner ve Metalist Kharkiv'den Oleksadr Kaplienko ile geçen yıl kiralık oynayan Antalyaspor'dan Emre Akbaba ve Fenerbahçe'den Gökay Iravul'u kadrosuna kattı.



Tayfur Bingöl, Ahmet Kesim, Timuçin Aşcıgil, Ünal Noyan, Darvydas Sernas, Slavko Perovic, Sinan Özkan, Yasin Palaz ve Barış Örücü ile kiralık oyuncular, Kerem Can Akyüz, Caner Arıcı, Bakary Soro ve Özgür Çek'in yanı sıra, yeni transfer Oleksadr Kaplienko kadroda düşünülmeyen oyuncular oldu.