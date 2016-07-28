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28.07.2016 - 19:19 | | ANTALYA (İHA)

Alanyaspor, Topuk'ladı!

Tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig’de yer alacak olan Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarına Düzce Topuk Yaylası'nda başladı.

Alanyaspor, Topuk'ladı!
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Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Isparta Davraz'da gerçekleştiren Alanyaspor, ikinci etap çalışmaları için Düzce'de kampa girdi.
Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan turuncu-yeşilliler, Teknik Direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Fenerbahçe Kulübü'nün Düzce'nin bin 300 rakımlı Topuk Yaylası'ndaki tesislerindeki ilk idman oldukça serin bir havada gerçekleşti. Bir saatten fazla süren idmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman açma germe hareketleriyle sona erdi.
İzinli olan Deniz Vural ve yeni transfer Ismail Aissati antrenmana katılmadı. Alanyaspor, 8 Ağustos'a kadar sürecek Topuk Yaylası kampında günde çift antrenman yapacak. Turuncu-yeşilli takım kamp süresince 3 hazırlık maçına çıkacak.

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