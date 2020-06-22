22.06.2020 - 18:31 |
Alanyaspor - Trabzonspor (CANLI)
Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek iki ekibin zorlu mücadelesi saat 21:00'de başladı. Bordo-mavili takım maçı kazanırsa liderliği tekrar alacak. Mücadelede Trabzonspor 1-0 önde...
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı. Bordo-mavili takım sahadan galibiyet ile ayrılırsa Süper Lig'de tekrar liderliğe yükselecek.
ALANYASPOR TRABZONSPOR: 0-1
GOL: 7' Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)
İlk 11'LER
Alanyaspor : Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
Trabzonspor : Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
Sosa ve Nwakaeme yer almadı
Trabzonspor'da Sosa ve Nwakaeme, sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçı kadrosunda yer alamadı.
Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu!