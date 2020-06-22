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22.06.2020 - 18:31 |

Alanyaspor - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek iki ekibin zorlu mücadelesi saat 21:00'de başladı. Bordo-mavili takım maçı kazanırsa liderliği tekrar alacak. Mücadelede Trabzonspor 1-0 önde...

Alanyaspor - Trabzonspor (CANLI)
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Alanyaspor - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı. Bordo-mavili takım sahadan galibiyet ile ayrılırsa Süper Lig'de tekrar liderliğe yükselecek.

ALANYASPOR TRABZONSPOR: 0-1

GOL: 7' Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)


İlk 11'LER

Alanyaspor : Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Trabzonspor : Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Sosa ve Nwakaeme yer almadı
Trabzonspor'da Sosa ve Nwakaeme, sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçı kadrosunda yer alamadı.


Alanyaspor - Trabzonspor (CANLI)

Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu!

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