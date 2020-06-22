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22.06.2020 - 18:31 |

Alanyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS maçı ne zaman saat kaçta? İlk 11'ler

Alanyaspor Trabzonspor maçı için heyecan dorukta. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ilk 11'ler ve daha fazlası...

Alanyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS maçı ne zaman saat kaçta? İlk 11'ler
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Süper Lig'de Alanyaspor Trabzonspor karşılaşması için geri sayım başladı. 28. haftanın en önemli maçları arasında gösterilen zorlu maç öncesi binlerce futbolsever Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Trabzonspor maçı bugün saat 21:00'de başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak...

İlk 11'LER

Alanyaspor : (Muhtemel) Marafona; Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala; Ceyhun, Salih; Efecan, Bakasetas, Fernandes; Cisse

Trabzonspor : Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Alanyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak TS maçı ne zaman saat kaçta İlk 11ler

Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu!

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