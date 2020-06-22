Alanyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS maçı ne zaman saat kaçta? İlk 11'ler

Süper Lig'de Alanyaspor Trabzonspor karşılaşması için geri sayım başladı. 28. haftanın en önemli maçları arasında gösterilen zorlu maç öncesi binlerce futbolsever Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...



ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Alanyaspor Trabzonspor maçı bugün saat 21:00'de başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak...



İlk 11'LER



Alanyaspor : (Muhtemel) Marafona; Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala; Ceyhun, Salih; Efecan, Bakasetas, Fernandes; Cisse



Trabzonspor : Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth





Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu!