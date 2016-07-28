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28.07.2016 - 21:29 | | ANTALYA (İHA)

Alanyaspor transfere doymuyor!

Spor Toto Süper Lig’e bu sezon yükselen Alanyaspor transferlerine devam ediyor. Akdeniz temsilcisi Kayserispor’dan stoper Birol Parlak ve sol bek Berkan Emir ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor transfere doymuyor!
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Kayserispor'dan stoper Birol Parlak ve sol bek Berkan Emir kendilerini 2'şer yıllığına Alanyasporlu yapan sözleşmeyi imzalarken, imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Süper Lig tecrübesi olan iki oyuncu ile sözleşme imzaladık. Hepimiz için hayırlı olsun" dedi.

Oyunculardan Berkan Emir, Alanyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederken, Birol Parlak ise yeni bir ekip olduklarını ve sabırlı olmaları gerektiğini söyledi. Parlak, hedeflere ulaşmak için çok çalışmaları gerektiğini de dile getirdi.

Her iki futbolcu imza törenin ardından bu gece Alanyaspor’un çalışmalarını sürdürdüğü Topuk Yaylası kampına katılacak.

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