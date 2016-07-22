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22.07.2016 - 12:23 | | İHA

Alanyaspor’un Davraz kampı devam ediyor

Spor Toto Süper Lig hazırlıklarını Isparta Davraz’da sürdüren Alanyaspor, ilk hazırlık maçında bugün Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak.

Alanyaspor’un Davraz kampı devam ediyor
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Alanyaspor, Davraz kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Otel sahasında yapılan antrenman toplu halde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Turuncu-yeşilliler kamptaki ilk hazırlık maçında bugün saat 18.00'de Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

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