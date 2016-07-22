22.07.2016 - 12:23 | | İHA
Alanyaspor’un Davraz kampı devam ediyor
Spor Toto Süper Lig hazırlıklarını Isparta Davraz’da sürdüren Alanyaspor, ilk hazırlık maçında bugün Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak.
Alanyaspor, Davraz kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Otel sahasında yapılan antrenman toplu halde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Turuncu-yeşilliler kamptaki ilk hazırlık maçında bugün saat 18.00'de Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.