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10.06.2020 - 22:10 | | Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)-

Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta gidecek

AYTEMİZ Alanyaspor ligin 27’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Alanyaspor, cumartesi günü oynanacak maça Antalyaspor ile birlikte özel uçakla gidecek.

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Süper Lig’in 27’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor cumartesi günü saat 18.30’da deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde sürdüren turuncu yeşilli takım, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra taktik çalışan Akdeniz temsilcisi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

ALANYASPOR İLE ANTALYASPOR AYNI UÇAKTA GİDECEK
Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçına koronavirüs tedbirleri kapsamında özel uçakla gidecek. Fraport TAV Antalyaspor da cumartesi günü saat 21.00’da Beşiktaş ile karşılaşacağı için iki kulüp yönetiminin anlaşarak tek uçakla İstanbul’a gidecekleri ve aynı uçakla birlikte geri dönecekleri öğrenildi.
Öte yandan iki Antalya temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 18 Haziran Perşembe günü karşılaşacak.

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Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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