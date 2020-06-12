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12.06.2020 - 15:43 | | DHA

Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul'a yola çıktı

Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile karşılaşacak Akdeniz temsilcileri Alanyaspor ve Antalyaspor, bugün aynı uçakla İstanbul’a gitti.

Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbul'a yola çıktı
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Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 18.30’da deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ayrıca Fraport TAV Antalyaspor da aynı gün saat 21.00’da Beşiktaş ile karşılaşacağı için iki kulüp yönetimi anlaşarak tek uçakla İstanbul’a doğru yola çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında özel uçak ayarlayan iki kulüp, sosyal mesafeye dikkat ederek uçakta karşılıklı seyahat etti.

Öte yandan iki Antalya temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 18 Haziran Perşembe günü karşılaşacak.

Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta İstanbula yola çıktı

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