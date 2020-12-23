Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1

Lider Alanyaspor, Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Saat 16:00'da başlayan ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 32. dakikasında Alanyaspor Babacar ile 1-0 öne geçti. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

Malatyaspor 60. dakikada Adem Büyük'ün golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla lider Alanyaspor puanını 27'ye yükseltirken, Malatyaspor da 20. puanını hanesine yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Yeni Malatyaspor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Hafez'in şutunda, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Marafona kornere çeldi.

17. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un ayağının dışıyla vuruşunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi. Savunma topu uzaklaştırdı.

33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Orta alanda topu kazanan Efecan Karaca'nın derinlemesine pasında Babacar, meşin yuvarlağı kontrol etti. Bu oyuncunun ceza sahası ön çizgisi üzerinden sağ çaprazdan çektiği şutta top filelerle buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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