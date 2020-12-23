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23.12.2020 - 10:53 |

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)
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Lider Alanyaspor, Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. 

Saat 16:00'da başlayan ve Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Alper Ulusoy yönetiyor.

 

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Efecan Karaca, Berkan Kutlu, Bakasetas, Davidson, Babacar,

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Karim Hafes, Hadebe, Semih, Chebake, Ndayishimiye, Olcay Şahan, Acquah, Kubilay Kanatsızkuş, Adem, Umut

ALANYASPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Alanyaspor-Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

YENİ MALATYASPOR FORMDA! 

Süper Lig'de 12. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla geçen Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası'nda Hekimoğlu Trabzon maçını da 5-0'lık net bir skorla kazandı ve tur atladı. Geçtiğimiz hafta sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Yeni Malatyaspor bu karşılaşmadan da 2-0'lık skorla galip ayrıldı son haftalardaki yükselişi ile dikkat çeken Yeni Malatyaspor'un Alanyaspor karşısında da etkili bir oyun sergilemesi bekleniyor

ALANYASPOR YARALI!

Süper Lig'de 26 puanla zirvede yer alan Alanyaspor geçtiğimiz hafta sonu Denizlispor karşısında 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Alanyaspor'da 3 puanı Denizlispor deplasmanında bıraktı. 

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

 

 

 

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