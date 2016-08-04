04.08.2016 - 13:59 | | DHA SPOR
Alanyaspor yenileme idmanı yaptı
Düzce'nın Kaynaşlı İlçesi'ndeki Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde kamp yapan Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, yenileme çalışması yaptı.
Turuncu yeşilliler yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Günün ilk çalışması esneme hareketleriyle sona erdi. Yeni transfer Isaac Sackey de takımla ilk idmanına çıktı. Antrenmanı kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da izledi.