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04.08.2016 - 13:59 | | DHA SPOR

Alanyaspor yenileme idmanı yaptı

Düzce'nın Kaynaşlı İlçesi'ndeki Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde kamp yapan Spor Toto Süper Lig ekibi Alanyaspor, yenileme çalışması yaptı.

Alanyaspor yenileme idmanı yaptı
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Turuncu yeşilliler yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Günün ilk çalışması esneme hareketleriyle sona erdi. Yeni transfer Isaac Sackey de takımla ilk idmanına çıktı. Antrenmanı kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da izledi.

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