Alanyaspor yenileme idmanı yaptı

Turuncu yeşilliler yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Günün ilk çalışması esneme hareketleriyle sona erdi. Yeni transfer Isaac Sackey de takımla ilk idmanına çıktı. Antrenmanı kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da izledi.