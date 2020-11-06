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06.11.2020 - 12:06 | | ANTALYA (AA) -

Alanyaspor zirveden kopmak istemiyor

Süper Lig'de maç eksiğine karşın lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, 8. hafta maçında yarın konuk edeceği Trabzonspor'u yenip, zirve yarışında avantaj yakalamak istiyor.

Alanyaspor zirveden kopmak istemiyor
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Ligin 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda oynaması planlanan karşılaşma, mücadeleden bir gün önce İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen turuncu-yeşilli takım, 8. haftada yarın bordo-mavilileri konuk edeceği maça odaklandı.

Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ile 1 beraberlik alarak 16 puan elde eden namağlup Akdeniz ekibi, Trabzonspor maçını kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Ligde 4. haftada liderliğe yükselip, 7. haftaya kadar zirvedeki yerini koruyan Alanyaspor, maç fazlasıyla birinci sıraya yerleşen Fenerbahçe'den zirve koltuğunu yeniden devralmanın hesaplarını yapıyor.

İç sahada 3'te 3 yaptı, hiç gol yemedi

 

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Akdeniz ekibi bu sezon iç sahada oynadığı üç maçını da kazanırken, kalesini de gole kapattı.

Aytemiz Alanyaspor, 2. haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, 4. haftada Atakaş Hatayspor'u 6-0 ve 6. haftada da Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek 3'te 3 yaptı.

Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan turuncu-yeşilliler, ligde bir maç eksiğine rağmen en fazla gol atan ve en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe ile birlikte ligin iki namağlup ekibinden biri olan Aytemiz Alanyaspor, 6 maçta kaydettiği 15 golün 10'unu iç sahada atarken, rakiplerine sahasında gol sevinci yaşatmadı.

Turuncu-yeşilliler, bu sezon kalesinde gördüğü 2 golü de deplasman müsabakalarında yedi.

4-2'lik Alanyaspor üstünlüğü

Akdeniz ekibi, bu sezon dördüncü iç saha maçını Trabzonspor ile oynayacak.

Süper Lig'de bordo-mavililerle 8 kez karşılaşan Alanyaspor, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2'sini ise kaybetti.

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig maçlarının sezonları, tarihleri ve sonuçları şöyle: Sezon

Müsabaka Tarih Sonuç

2016-2017 (4. hafta) Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor 17.09.2016 3-0

2016-2017 (21. hafta) Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor 20.02.2017 0-0

2017-2018 (6. hafta) Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor 22.09.2017 3-4

2017-2018 (23. hafta) Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor 24.02.2018 1-2

2018-2019 (5. hafta) Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor 17.09.2018 1-0

2018-2019 (22. hafta) Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor 17.02.2019 0-2

2019-2020 (11. hafta) Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor 10.11.2019 1-0

2019-2020 (28. hafta) Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor 22.06.2020 2-2

Alanyaspor zirveden kopmak istemiyor

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