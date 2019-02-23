Alanyaspor'a 75 milyon TL'lik tesis geliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Aytemiz Alanyaspor için Mahmutlar'da 75 milyon TL'lik bedelle yaptırılacak tesislerin temeli Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından atıldı. Bakan Çavuşoğlu, 24 ay olan ihale süresini müteahhit firmayla yaptığı pazarlıkla 15 aya indirdi.

Aytemiz Alanyaspor için yer problemi Alanya Belediyesi tarafından çözülen, inşası da Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek spor tesislerinin temel atma töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Mahmutlar'daki temel atma töreni öncesinde taraftarlar Bakan Çavuşoğlu'na üzerinde Antalya'nın plakası olan 07 rakamı ve isminin yazılı olduğu Alanyaspor formasını hediye etti.

Açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün hepimizin sevdası Alanyaspor'umuz için tarihi bir gün. Tamamlandığında hepimizin gurur duyacağı bir tesisin temelini birlikte atıyoruz. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi tesislerinden biri şu anda Antalyaspor'da ve gurur duyuyoruz. Yine Türkiye'nin değil sadece, Avrupa'nın ve dünyanın en iyi ikinci tesisi de Alanyaspor'umuzun olacak. Her ikisinde de Menderes Türel'in imzası var" dedi.

Mahmutlar'da Alanya Belediyesi'nin de yaklaşık 20 bin metrekarelik bir spor tesisi projesi olduğuna dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, "Spora hepimiz önem veriyoruz. Spor, Alanyaspor ve Antalyaspor sevdalısıyız. Bölgemizde spor turizminin gelişmesi içinde hep birlikte çalışıyoruz. Bu tesisler hem bölge halkına hem de spor turizmimiz içinde önemli tesisler olacak. İleride milli takımımızı, dünyanın en önemli takımlarını da burada misafir edeceğiz. Çünkü dünyanın en iyi tesislerine herkes gelmek isterö" diye konuştu.

Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise "Çok önemli, dünyaca ünlü bir şehir markamız var, Antalya. Bu markayı oluşturan alt markalarımızdan iki tane önemlisi de Antalyaspor ve Alanyaspor. Türkiye'de Süper Lig'de iki takımla temsil edilen İstanbul'dan sonra Antalya'dan başka bir il yok. Bu da Antalya'nın gücünü gösteriyor" diyerek Alanyaspor tesislerinin hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir belediye Başkanı Menderes Türel de Alanyaspor'un tesislerinin tamamlandığında Bayer Münih, Leverkusen gibi dünyaca ünlü kulüplerin sahip olduğu tesisler kadar veya daha iyisinin Alanyaspor'da olacağını söyledi. 75 milyon TL bütçeyle bu tesisleri yapacaklarını kaydeden Türel, "Önce Antalyaspor'a muhteşem tesislerini kazandırdık, şimdide Alanyaspor'a kazandırıyoruz. Bu tesis Alanyaspor'un marka değerini de artıracak ve bir dünya yıldızı bu tesisleri ve Alanya'yı gördükten sonra imzayı da atmadan gitmeyecektir" diye konuştu.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Alanyaspor'un unutulmaz iki tarihi günü olduğunu belirterek, "Biri Konya'da Süper Lig'e çıktığımız gün, ikicisi de bu tesislerin temelinin atıldığı bugündür" dedi. Konuşmaların ardından temel atma törenine geçildi. Bakan Çavuşoğlu, iş bitim süresi 24 ay olan tesisleri yapacak firmanın yetkilisiyle yaptığı pazarlıkla iş bitim süresini 15 aya indirdi. Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra protokol üyeleri butona basarak temel atma töreni gerçekleşti. Çavuşoğlu ve beraberindekiler ardından Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa maçını izlemeye geçti.