Alanyaspor'a Haitili futbolcu!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Alanyaspor, Haitili Wilde Donald Guerrier'i kadrosuna kattı.

Polonya 1. Lig takımı Wisla Krakow'dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, törende yaptığı açıklamada, iyi bir oyuncu transfer ettiklerini belirterek, "Kendisiyle geçtiğimiz yıl da ilgilenmiştik fakat nasip bugüneymiş. Alanyaspor'u tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Alanyaspor'a ve kendisine hayırlı olsun." diye konuştu.

İyi bir takıma geldiğini ifade eden Guerrier ise "Şu an çok mutluyum ama önemli olan sahada Alanyaspor için başarılı olmak. Bunun için de sahada elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'un geçen sezon da kendisini istediğini dile getiren Guerrier, "Türkiye ligini takip ediyorum. Zor ve kaliteli bir lig." şeklinde görüş belirtti.

2013 yılından beri Wisla Krakow'da forma giyen Haitili futbolcu, geçen sezon 22 maçta 7 gol atmıştı.