Alanyaspor'a isim sponsoru

Süper Lig ekibi Alanyaspor, geçen sezon da isim sponsoru olan Aytemiz ile yeniden anlaştı.



Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, Alanyaspor'un 2017-2018 sezonu isim sponsorluğu konusunda Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ ile anlaşmaya vardığı, takımın sezon sonuna kadar "Aytemiz Alanyaspor" ismiyle müsabakalara katılacağı belirtildi.



Açıklamada, geçen sezon Aytemiz ile yapılan iş birliğinin devam ettiği bildirilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu da 23 Ağustos tarihinde isim sponsorluğu anlaşmamızı onaylayarak lige katılım ismimizi değiştirdi. Aytemiz ikinci yılına giren iş birliği ile kulübümüze ve spora destek olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.