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06.07.2019 - 13:14 |

Alanyaspor'a Merih Demiral piyangosu

Aytemiz Alanyaspor, dün İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transferi resmi olarak açıklanan Merih Demiral'ın transferinden kasasını dolduracak.

Alanyaspor'a Merih Demiral piyangosu
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Sassuolo ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak, Merih'in bir sonraki olası transferinden yüzde 12.5 pay, oyuncunun Juventus'a transferi sonrasında Sassuolo kulübü tarafından Alanyaspor'a ödenecek. Juventus dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, milli oyuncu Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Demiral ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek bir sözleşme imzalayan İtalyan ekibi, oyuncunun bonservisi için Sassuolo kulübüne 18 milyon Euro ödeyecek. Sassuolo ise yapılan anlaşma gereği bu transferden yüzde 12.5'lik payı (2.25 milyon Euro) Aytemiz Alanyaspor'a ödeyecek. 

 

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