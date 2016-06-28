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28.06.2016 - 19:44 | | ANTALYA (AA)

Alanyaspor'a Nijeryalı sağ bek!

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Alanyaspor, Nijeryalı sağ bek Akeem Latifu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor'a Nijeryalı sağ bek!
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Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Alanyaspor, Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Stal Dniprodzerzhynsk'ta forma giyen Nijeryalı futbolcu Akeem Latifu'yu renklerine bağladı.

Stal Dniprodzerzhynsk'nın 27 yaşındaki sağ beki Latifu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, kendisini 2 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, dördüncü transferlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Ukrayna Premier Lig takımlarından Stal Dniprodzerzhynsk'in sağ bek oyuncusu Akeem Latifu'yu kadrolarına dahil ettiklerini hatırlatarak, "Kendisinin Alanyaspor'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. İzlediğimiz ve beğendiğimiz oyunculardan biriydi. Transferi Alanya'ya hayırlı olsun." dedi.

Latifu da Alanyaspor'un Türkiye'nin iyi takımlarından biri olduğunu duyduğunu söyledi. Transferde emeği geçen herkese teşekkür eden Latifu, "Alanyaspor'la, 5 yıl önce Norveç takımıyla hazırlık maçı yapmıştım. O zamanlar Alanyaspor 2. ligdeydi. O tarihten beri Alanyaspor kademe kademe yükselmiş ve şu anda Türkiye'nin en üst liginde yer alıyor." diye konuştu.

Nijeryalı futbolcu, istikrarlı bir sezon geçirmeleri gerektiğini dile getirerek, ligde takımı için elinden geleni yapacağını belirtti.

Latifu, daha önce Norveç'in Aalesunds, Hodd, Stromsgodset ile Nijerya'nın Akwa United ve Ocean Boys takımlarında oynamıştı.

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