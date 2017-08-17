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17.08.2017 - 22:00 | | ANTALYA (AA)

Alanyaspor'a Zambiyalı sol kanat!

Süper Lig ekibi Alanyaspor, 26 yaşındaki Zambiyalı sol kanat oyuncusu Chisamba Lungu'yu transfer etti.

Alanyaspor'a Zambiyalı sol kanat!
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Süper Lig ekibi Alanyaspor, 26 yaşındaki Zambiyalı sol kanat oyuncusu Chisamba Lungu'yu 3 yıllığına renklerine bağladı.

Alanyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Zambiya Milli Takımı'nda da forma giyen Chisamba Lungu ile 3 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi.

Rusya Premier Ligi takımlarından Ural'ın sol kanat oyuncusu Lungu, daha önce Zambiya'nın Zanaco ve Gürcistan temsilcisi Zugdidi takımlarında oynadı.

Lungu, Zambiya A Milli Takımı'nda ise 40 kez forma giydi.

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