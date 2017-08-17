17.08.2017 - 22:00 | | ANTALYA (AA)
Alanyaspor'a Zambiyalı sol kanat!
Süper Lig ekibi Alanyaspor, 26 yaşındaki Zambiyalı sol kanat oyuncusu Chisamba Lungu'yu transfer etti.
Süper Lig ekibi Alanyaspor, 26 yaşındaki Zambiyalı sol kanat oyuncusu Chisamba Lungu'yu 3 yıllığına renklerine bağladı.
Alanyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Zambiya Milli Takımı'nda da forma giyen Chisamba Lungu ile 3 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi.
Rusya Premier Ligi takımlarından Ural'ın sol kanat oyuncusu Lungu, daha önce Zambiya'nın Zanaco ve Gürcistan temsilcisi Zugdidi takımlarında oynadı.
Lungu, Zambiya A Milli Takımı'nda ise 40 kez forma giydi.