Alanyaspor'a Zambiyalı sol kanat!

Süper Lig ekibi Alanyaspor, 26 yaşındaki Zambiyalı sol kanat oyuncusu Chisamba Lungu'yu 3 yıllığına renklerine bağladı.

Alanyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Zambiya Milli Takımı'nda da forma giyen Chisamba Lungu ile 3 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi.

Rusya Premier Ligi takımlarından Ural'ın sol kanat oyuncusu Lungu, daha önce Zambiya'nın Zanaco ve Gürcistan temsilcisi Zugdidi takımlarında oynadı.

Lungu, Zambiya A Milli Takımı'nda ise 40 kez forma giydi.