Alanyaspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Düzce Topuk Yaylası'ndaki 11 günlük kampın ardından 3 gün izne ayrılan Turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bir araya gelerek Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Alanyaspor, daha taktik çalışması yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Birol Parlak ise takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenman, esneme hareketleriyle sona erdi.