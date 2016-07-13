Alanyaspor'da hedef ilk 10

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında geldiği Davraz'da kampa girdi.

Yeni sezon hazırlıklarına Davraz Kayak Merkezi'nde başlayan Alanyaspor, günü çift antrenmanla geçirdi.

Alanyaspor'un sportif direktörü Taner Savut, AA muhabirine yaptığı açıklamada tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Alanyaspor'un Davraz kampının çok güzel ve neşeli geçtiğini söyledi.

Takıma 6 yeni transferin katıldığını ifade eden Savut, yeni oyuncuların takımla çok hızlı kaynaştığını, bu durumun da kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Alanyaspor'un Süper Lig'e çıkmasının 3-4 yıllık bir çabanın ve programın ürünü olduğunu işaret eden Savut, "Alanyaspor, önceki sezonlarda olduğu gibi ayağı yere basan, ne yaptığını bilen, sağlıklı hedefler koyan bir takım olarak Süper Lig'de mücadele edecek. Ligi 10'uncu sıra civarında bitirsek bizim için büyük başarı olur. İlk hedef bu. Daha iyisini yapabilecek bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. İnce eleyip, sık dokuyoruz. Transferde hata yapmamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Savut, kampın 25 Temmuz'da sona ereceğini, takımın 2. etap kampı için Topuk Yaylası'nda toplanacağını sözlerine ekledi.