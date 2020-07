Alanyaspor'da hedef ilk yarıyı galibiyetle kapatmak

Hafta sonu İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçla Süper Lig'de ilk yarıyı kapatacak olan Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde Ceyhun Gülselam'ın 32'nci doğum günü sahada pasta kesilerek kutlandı. Üzerinde Alanyaspor'un logosu olan pastanın mumlarını üfleyen deneyimli orta saha, teknik direktör Erol Bulut'un elinden pasta yedi. Ceyhun Gülselam'ın yeni yaşını kutlayan takım, ardından antrenmana geçti. Sakatlığı bulunan Yacine Bammou idmana katılmazken, Salih Uçan ve Djalma Campos takımdan ayrı çalıştı. Antrenmana futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenmanın son bölümünü ise turuncu yeşilli ekip dar alanda 2 grup halinde maç yaparak tamamladı.

Antrenman öncesinde ligi ve çalışmaları değerlendiren teknik direktör Erol Bulut, 16 haftada 26 puan topladıklarını söyledi. Durumlarının kötü olmadığını belirten Bulut, "Aslında bizler için sevindirici bir durum. Lige Alanyaspor çıktığından beri ilk yarıyı hep 18 puanda tamamlayan bir Alanyaspor vardı. Şimdi 26 puanımız var ve evimizde Konyaspor'a karşı iyi bir oyunla 29 puanda tamamlarız. Oynadığımız futbola bakarsak sezon başından beri baskılı, hücumcu ve üstün oynayan bir Alanyaspor gördük hemen hemen her maçta ama bazı sıkıntılarımız hücum anlamında oldu. Değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu, berabere ve mağlup olduğumuz maçlar da oldu. Her zaman üstün oynayan bir Alanyaspor vardı. Zaman zaman bazı maçlarda atamadığımız goller oldu. Onu bir maçta çıkardık, 5 oldu, 4 oldu ama keşke 2 olsaydı ve hemen hemen her maçta puan ve puanlar almış olsaydık" dedi.

HEDEF 29 PUAN

Bazı haftalar gol sıkıntısı çektiklerini aktaran Bulut, "Şu an belki puan olarak daha üst sıralarda olurduk ve daha çok puan toplayabilmiş olurduk ama bu futbol. Atamıyorsan ve yediğinizde maç ve puan kaybediyorsunuz fakat genel anlamda ilk yarıdan memnunum. İnşallah bu Konya maçını kazanarak 29 puana ulaşarak istediğimiz almış olacağız" diye konuştu.

FORVET YOK, GOL ÇOK

Ligde son oynadıkları Yukatel Denizlispor maçında forvet oyuncuları Cisse ve Bammou oynamamasına rağmen 5-1'lik galibiyetin geldiğinin hatırlatılması üzerine Erol Bulut, şöyle dedi:

"Cisse'nin belinden bir sakatlığı vardı. 2 haftadır sadece tek idmanla onu yanımıza aldık, sonra oyuna girdi golünü de attı. Yacine de Antalyaspor maçında sakatlandı. Yanımıza alamadık ama elimizdeki diğer oyuncuları değerlendirmeye çalıştık. Fernandes forvet hattında oynadı, bir asisti oldu. Zaman zaman iyi pozisyonlara da girdi. Diğer futbolcularımızla da yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Djalma olsun, Efecan'ın asisti olsun, diğerleri golü attı. Sevindirici tarafı Welinton'un 2 gol atmış olması. Önemli olan gol atmamız, birkaç futbolcunun üzerinde yoğunlaşmamış olması. 2-3 futbolcuya bağlı olmamamız. O yüzden 6, 7, 8 oyuncumuzun gol atabilme durumuna girmesi lazım orta sahalar olsun, duran toplarda stoperlerimiz olsun. Maalesef sadece 2- 3 futbolcunun üzerine durduğunuz zaman onların da performansı biraz düşük olduğu zaman ve şanslarını iyi değerlendiremedikleri zaman maç kazanamıyorsunuz. O arada başka bir futbolcu öne çıkıp duran topla maç kazanmanız gerebilir. O yüzden dağılım 6-7 futbolcu üzerinde olduğu zaman daha iyi olabiliyor. Konya lige iyi başlayamadı. Bu haftalardır devam ediyor ama biz kendimize bakmamız gerekiyor. Ne kadar gidişatı iyi olmasa da hafta sonu ciddi ve tehlikeli bir rakiple oynayacağız. O yüzden de işimizi ciddi alıp hafta sonuna iyi hazırlanıp, 3 puan çıkararak 29 puanla ilk yarıyı kapatmak istiyoruz."