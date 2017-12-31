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31.12.2017 - 17:25 |

Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi!

Teknik direktör Hikmet Karaman, Süper Lig'e geri döndü... Tecrübeli hoca, Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'la anlaştığını Skorer'e açıkladı.

Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi!
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Tuncay Hoş / Skorer |

Aytemiz Alanyaspor'da Safet Susic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman oturdu.

Tecrübeli teknik adam, Skorer'e yaptığı açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor'la anlaştım. İmzadan sonra takımla bir araya gelip kamp çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Karaman, en son TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor'u çalıştırmış, 5 Ekim'de Karadeniz ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Karaman'lı Rizespor 7 haftada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet almıştı.

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