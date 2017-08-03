Alanyaspor'da olağanüstü genel kurul

Alanyaspor Olağanüstü Genel Kurulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Divan başkanlığını Cengiz Aydoğan, divan üyeliğini ise Faruk Nafiz Koçak ve Mehmet Ali Dim'in yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada, Süper Lig'deki ilk sezonlarında ses getiren bir takım olduklarını belirtti.

Kentten yeterli desteği alamadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Bir kulübün ayakta durması için destek şart. Ancak karınca kararınca bizimle olan, destek verenler oldu. Süper Lig'de tutunmak çok zor. İlk yılımızda hiç küme düşme potasına girmeden ligi tamamladık." dedi.

TFF 1. Lig'e ilk çıktıklarında ve Süper Lig'deki ilk yıllarında da gol kralı çıkardıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Mahmutlar'da yeni bir kulüp tesisi ve Gedevet Yaylası'nda da kamp tesisi yapacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Alanyaspor maçlarına başka takımların formalarıyla gelinmesini tasvip etmediğini dile getirerek, "Alanyaspor hepimizin, birlik olalım, destek olalım. Yeni sezonun kazasız belasız, Alanyaspor için başarılı geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Bilanço, denetim raporu ve tahmini bütçenin okunmasının ardından raporların ibrasına geçildi. Yapılan oylamada raporlar ve yönetim kurulunun ibrası oy birliğiyle kabul edildi.

Verilen önerge üzerine yapılan oylamada Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun sunduğu tek listenin açık oylamasına karar verildi. Çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen genel kurulda Çavuşoğlu başkanlığındaki 28 kişilik yönetim kurulu listesi oy birliğiyle göreve seçildi.

Alanyaspor'un yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Paşaoğlu, Ahmet Pehlivan, Ahmet Saz, Ahmet Söylemez, Ahmet Tuncer, Ali Baki Boz, Bilal Gömeç, Dilaver Çekiç, Enver Vural, Eray Erdem, Erdal Akgün, Fahri Gürses, Fahri Özçelik, Hüseyin Gümrükçüler, Hüseyin Karaman, Kamil Köseoğlu, Mehmet Güler, Mehmet Has, Mehmet Kuş, Mehmet Uslu, Mehmet Yetkin, Muhammet Çetin, Muharrem Göçmentürk, Murat Kayacan, Muzaffer Barcın, Nazmi Yüksel ve Nurettin Uludağ."