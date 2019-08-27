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27.08.2019 - 19:49 | | AA

Alanyaspor'da Taha Yalçıner'in sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da, futbolculardan Taha Yalçıner'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Alanyaspor'da Taha Yalçıner'in sözleşmesi feshedildi
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Turuncu-yeşilli takımın, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile yolları ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 3 sezondur hizmet eden orta saha oyuncumuz Taha Yalçıner ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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